Européennes: le parti de Le Pen l'emporte dans les prisons françaises

Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen est arrivé en tête aux élections européennes dans les prisons françaises, dont les pensionnaires votaient pour la première fois, selon les résultats officiels proclamés dimanche.



Le parti d'extrême droite, qui dans son programme électoral plaide notamment pour "renforcer notre sécurité" en combattant plus fermement l'immigration clandestine et le terrorisme, a obtenu 956 voix, soit 23,6% des suffrages, une proportion similaire à celle enregistrée par le RN à l'échelle nationale.



La formation de gauche radicale La France insoumise (LFI) est arrivée deuxième avec 19,7% des voix.



Pour la première fois, les détenus de 165 des 188 prisons françaises étaient autorisés à voter par correspondance. Le scrutin s'est déroulé du 20 au 22 mai et le dépouillement a eu lieu au ministère de la Justice, qui gère les prisons.



Le vote des prisonniers par correspondance était une promesse du président Emmanuel Macron, qui s'était engagé à faciliter la participation aux élections des détenus n'ayant pas été déchus de leurs droits civiques lors de leur condamnation. Une loi en ce sens a été approuvée le 23 mars par le Parlement.



Avant cela, les prisonniers français pouvaient déjà voter par procuration ou demander une permission de sortie pour se rendre aux urnes, mais ces modalités, difficiles à mettre en oeuvre, ne se sont jamais traduites par des taux importants de participation.



Ingrats, les détenus ont en revanche boudé le parti de M. Macron, La République en marche (LREM), qui n'est arrivé qu'en troisième position avec à peine 9% des suffrages.