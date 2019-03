Européennes: le PS désigne Raphaël Glucksmann comme tête de liste

Le Conseil national du PS a approuvé samedi une résolution désignant Raphaël Glucksmann, essayiste et fondateur de Place publique, comme tête de liste pour les européennes, a appris l'AFP auprès de participants.



La résolution prévoit également la constitution d'une liste comportant pour moitié des candidats estampillés PS, pour moitié des candidats issus de Place publique, de la société civile et des autres formations politiques engagées dans des discussions avec le PS et Place publique.