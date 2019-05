Européennes : estimations et projections en sièges par pays

51% des électeurs de l'UE ont pris part aux européennes de jeudi à dimanche soir pour élire leurs représentants au Parlement européen.



Voici le score et le nombre de sièges que peuvent espérer les partis à partir de sondages dans les pays de l'UE où ils sont disponibles. Les premiers résultats officiels partiels ne seront publiés qu'à partir de 21H00 GMT.



Allemagne (96 sièges)

Union chrétienne-démocrate (CDU) - Union chrétienne sociale (CSU) : 28,60 % - 28 sièges



Alliance 90 / les Verts : 20,90 % - 21 sièges



Parti social-démocrate (SPD) : 15,30 % - 15 sièges



Alternative pour l'Allemagne : 10,80 % - 11 sièges



Die Linke : 5,40 % - 5 sièges



Parti libéral-démocrate : 5,40 % - 5 sièges



Le PARTI : 2,30 % - 2 sièges



Électeurs libres : 2,20 % - 2 sièges



Parti de protection des animaux : 1,50 % - 2 sièges



Parti écologiste-démocrate : 1,10 % - 1 siège



Parti des familles d'Allemagne : 0,80 % - 1 siège



Volt Allemagne : 0,80 % - 1 siège



Parti Pirate : 0,60 % - 1 siège



France (74 sièges)

Rassemblement national : 24,20 % - 24 sièges



La République en marche, Modem : 22,40 % - 23 sièges



Europe Écologie - Les Verts : 12,70 % - 13 sièges



Les Républicains (LR) : 8,50 % - 8 sièges



Parti socialiste, Nouvelle Donne, Place publique : 6,20 % - 6 sièges



La France Insoumise (LFI), Gauche républicaine socialiste : 6,20 % - 5 sièges



Royaume-Uni (73 sièges)

Le Parti du Brexit : 31,60 % - 24 sièges



Parti travailliste (Labour) : 19,10 % - 14 sièges



Libéraux - démocrates : 18,90 % - 15 sièges



Parti conservateur : 12,40 % - 10 sièges



Parti vert : 9,80 % - 4 sièges



Espagne (54 sièges)

PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) : 28,40 % - 18 sièges



Parti populaire : 17,30 % - 11 sièges



Ciudadanos : 16,00 % - 9 sièges



Coalition formée par Unis nous pouvons, Gauche unie et Equo : 12,40 % - 7 sièges



Vox : 6,50 % - 4 sièges



Gauche républicaine de Catalogne, Bloc nationaliste galicien : 6,00 % - 3 sièges



Coalition pour une Europe solidaire (partis régionalistes) : 3,10 % - 1 siège



Parti démocrate européen catalan : 2,80 % - 1 siège



Pays-Bas (26 sièges)

Parti travailliste (PvdA) : 18,10 % - 5 sièges



Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) : 15,00 % - 4 sièges



Appel chrétien-démocrate : 12,30 % - 4 sièges



Forum pour la démocratie : 11,00 % - 3 sièges



Gauche verte : 10,50 % - 3 sièges



Union chrétienne, Parti politique réformé (SGP) : 7,90 % - 2 sièges



Démocrates 66 (D66) : 6,30 % - 2 sièges



Parti pour la liberté (PVV) : 4,10 % - 1 siège



50PLUS : 4,10 % - 1 siège



Parti socialiste : 3,90 % - 1 siège



Grèce (21 sièges)

Nouvelle démocratie : 33,50 % - 8 sièges



Syriza : 25,00 % - 6 sièges



Mouvement pour le changement (Kinal) : 7,70 % - 3 sièges



Parti communiste (KKE) : 5,50 % - 2 sièges



Aube dorée : 4,50 % - 2 sièges



Portugal (21 sièges)

Parti socialiste : 32,00 % - 8 sièges



Part social démocrate : 22,00 % - 5 sièges



Bloc de gauche : 10,50 % - 3 sièges



Parti communiste, les Verts : 8,00 % - 2 sièges



Parti populaire : 6,00 % - 2 sièges



Personnes-Animaux-Nature (PAN) : 5,00 % - 1 siège



Suède (20 sièges)

Sociaux-démocrates : 25,10 % - 5 sièges



Les nouveaux modérés : 17,60 % - 4 sièges



Démocrates de Suède : 16,90 % - 3 sièges



Parti centriste : 10,30 % - 2 sièges



Parti de l'environnement Les Verts : 9,50 % - 2 sièges



Chrétiens-démocrates : 7,50 % - 2 sièges



Parti de Gauche : 6,40 % - 1 siège



Les Libéraux : 4,40 % - 1 siège



Autriche (18 sièges)

Parti populaire autrichien (ÖVP) : 34,50 % - 7 sièges



Parti social-démocrate d'Autriche : 23,50 % - 5 sièges



Parti de la liberté (FPÖ) : 17,50 % - 3 sièges



Les verts : 13,50 % - 2 sièges



La nouvelle Autriche et le forum libéral : 8,00 % - 1 siège



Bulgarie (17 sièges)

Citoyens pour un développement européen de la Bulgarie : 31,60 % - 7 sièges



Parti socialiste bulgare (PSB) : 24,30 % - 5 sièges



Mouvement pour les droits et libertés : 13,20 % - 3 sièges



Mouvement national bulgare : 7,50 % - 1 siège



Bulgarie démocratique : 6,20 % - 1 siège



Danemark (13 sièges)

Parti social-démocrate : 23,30 % - 3 sièges



Parti libéral danois (Venstre) : 20,50 % - 3 sièges



Parti populaire danois : 13,20 % - 2 sièges Parti populaire socialiste : 12,30 % - 2 sièges



Parti social-libéral : 9,40 % - 1 siège



Alliance Rouge et Verte : 6,20 % - 1 siège



Parti conservateur : 5,70 % - 1 siège



Finlande (13 sièges)

Parti de la coalition nationale : 20,10 % - 3 sièges



Parti social-démocrate : 15,10 % - 2 sièges



Ligue verte : 15,10 % - 2 sièges



Parti du centre : 14,30 % - 2 sièges



Vrais Finlandais : 14,10 % - 2 sièges



Alliance de gauche : 6,90 % - 1 siège



Parti populaire suédois de Finlande : 6,20 % - 1 siège



Slovaquie (13 sièges)

SPOLU, Slovaquie progressiste : 20,10 % - 4 sièges



Direction - Social-démocratie : 15,70 % - 3 sièges



Parti du peuple Notre Slovaquie : 12,10 % - 2 sièges



Mouvement chrétien-démocrate : 9,70 % - 2 sièges



Liberté et solidarité (SaS) : 9,60 % - 1 siège



Les gens ordinaires et personnalités indépendantes : 5,30 % - 1 siège



Croatie (11 sièges)

Union démocratique croate (HDZ) : 23,40 % - 4 sièges



Parti social-démocrate : 18,38 % - 3 sièges



Indépendant : 8,20 % - 1 siège



Croissance croate (Hrast), Parti croate des droits dr. Ante Starcevic, Parti conservateur croate : 6,43 % - 1 siège



Bouclier humain : 6,25 % - 1 siège



Coalition d’Amsterdam : 5,59 % - 1 siège



Indépendants pour la Croatie (NHR), Parti croate du droit (HSP) : 5,09 % - 1 siège



Irlande (11 sièges)

Fine Gael : 29,00 % - 4 sièges



Parti vert d'Irlande : 15,00 % - 2 sièges



Independents 4 Change : 15,00 % - 2 sièges



Fianna Fáil - Parti républicain : 15,00 % - 1 siège



Sinn Féin (Nous-mêmes) : 13,00 % - 2 sièges



Chypre (6 sièges)

Rassemblement démocrate (DISY) : 32,50 % - 2 sièges



Parti progressiste des travailleurs (AKEL) : 30,00 % - 2 sièges



Parti démocrate (DIKO) + Mouvement de solidarité (KA) : 15,00 % - 1 siège



Mouvement social-démocrate (EDEK) : 11,00 % - 1 siège



Malte (6 sièges)

Parti travailliste : 55,00 % - 4 sièges



Parti nationaliste : 37,00 % - 2 sièges