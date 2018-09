Européennes: Marine Le Pen sur "les mêmes lignes" que Matteo Salvini

Matteo Salvini "connaît très bien les positions qui sont les nôtres. Nous les partageons. Nous allons évidemment faire une campagne sur les mêmes lignes politiques", a déclaré sur Radio Classique la présidente du Rassemblement national (RN, ex-FN). "Nous avons beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il est en train de faire".



"Nous allons effectivement, avec tous ceux qui partagent nos idées, en Europe, faire cette révolution démocratique européenne", a souligné la députée française, en rappelant l'accession au pouvoir de l'extrême droite en Italie et en Autriche.



"Notre objectif ce n'est pas d'avoir un ou deux députés européens de plus. Notre objectif c'est de pouvoir constituer une coalition au sein du parlement européen majoritaire pour enfin arrêter cette course folle de l'Union européenne" (UE), selon la dirigeante nationaliste, qui ne sera pas tête de liste mais mènera la campagne.



Pour Marine Le Pen, il "n'y a pas d'Europe sans nations libres, souveraines". A ses yeux Emmanuel Macron ne défend pas l'Europe mais l'UE, "une structure antidémocratique, (...) dont les résultats sont absolument catastrophiques tant sur le plan social que sur le plan économique".



Elle a assuré que le son parti ferait campagne "quelles que soient les conditions" après la saisie, par la justice cet été, de 2 millions d'euros d'aide publique au RN dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen.