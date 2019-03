Européennes: "Fragiliser le président, c'est fragiliser la France", selon Raffarin

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a justifié jeudi son ralliement à la liste LREM pour les élections européennes en soutenant que "fragiliser le président, c'est fragiliser la France".



"Ce n'est pas le moment de fragiliser la France en fragilisant le président" car "il y a une situation internationale extrêmement grave", a mis en garde M. Raffarin sur France 2.



"Ce qui est très clair aujourd'hui c'est que la gravité de l'Europe n'appelle pas un rôle majeur des partis mais un rôle des États", "ce n'est pas une affaire de partis, mettons les entre parenthèses pendant les élections", a-t-il insisté.



"Il faut défendre la France dans une Europe qui a de quoi s'inquiéter" car "c'est l'Europe ou le chaos", a-t-il ajouté.



Selon l'ancien Premier ministre (2002-2005) de Jacques Chirac, la tribune d'Emmanuel Macron publiée dans plusieurs journaux européens était "le texte le plus ambitieux" pour l'Europe et ce "projet politique correspond à notre engagement".



Par ailleurs, M. Raffarin a estimé qu'"aujourd'hui l'électorat de la droite et du centre est dispersé" et "je suis de ceux qui suivent Édouard Philippe qui est dans ma famille politique", a-t-il souligné.



"J'ai quitté la vie partisane, ce n'est pas pour être polémiqueur" et "ce n'est pas moi qui disperse, ce sont les électeurs", a-t-il assuré, tout en déclarant qu'il travaillait pour "un prochain rassemblement": "je vois déjà après les européennes".



