Euro-2019 Espoirs: Roumanie et France en demi et aux JO

Un nul les arrangeait: Roumanie et France se sont neutralisées (0-0), lundi, un résultat synonyme de ticket pour les demi-finales de l'Euro-2019 Espoirs et pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.



Les jeunes Roumains, impressionnants depuis le début du tournoi face à la Croatie (4-1) puis l'Angleterre (4-2), terminent --à la différence de buts-- devant les Bleuets, eux aussi vainqueurs de leurs deux premiers matches (2-1 contre la Croatie, 1-0 face à l'Angleterre).



Dans le dernier carré, jeudi, la France, qualifiée en tant que meilleure deuxième et qui n'avait plus participé aux JO depuis 1996 chez les garçons, affrontera l'Espagne. L'autre demi-finale opposera la Roumanie et l'Allemagne.



Résultats de la 3e journée:



Croatie - Angleterre 3-3



Buts



Croatie: Nelson (11 sp), Maddison (48), Kenny (70)



Angleterre: Brekalo (39, 82), Vlasic (62)



Roumanie - France 0-0



Déjà joués:



Angleterre - France 1-2



Roumanie - Croatie 4-1



Angleterre - Roumanie 2-4



France - Croatie 1-0



Groupe C



Classement: Pts J G N P bp bc dif



1. Roumanie 7 3 2 1 0 8 3 5



2. France 7 3 2 1 0 3 1 2



3. Angleterre 1 3 0 1 2 6 9 -3



4. Croatie 1 3 0 1 2 4 8 -4



NDLR: les trois vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième qualifiés pour les demi-finales (27 juin).



Les quatre premiers du tournoi disputeront les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.