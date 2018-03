Etats-Unis : un mort tué par des coups de feu dans un centre commercial en Californie, le tireur blessé

Un homme armé a tiré des coups de feu, samedi dans un centre commercial du Sud de la Californie, tuant une personne, avant de se blesser lui-même, ont indiqué les autorités.



Les visiteurs du centre commercial The Oaks, dans la ville de Thousand Oaks, à environ 64 miles (64 kilomètres) à l'ouest de Los Angeles, ont dû s'enfermer dans les magasins samedi après que les autorités aient signalé la présence d'un homme armé qui tirait des coups de feu, tuant une personne.



Le département du Shérif du comté de Ventura a indiqué sur Twitter qu’un homme a été tué et que l'incident a été contenu.



Le tireur s’est blessé et a été transféré à l'hôpital, a ajouté le capitaine Steve Swindle du service d'incendie du comté, affirmant qu’il n'y avait plus aucune menace pour le public.



Jeffrey Simpson, 17 ans, faisait ses courses avec sa mère dans un grand magasin quand une annonce est parvenue sur l'interphone du magasin au sujet d'une menace à l'extérieur du centre commercial.



"J’étais au magasin Nordstrom pour acheter des pantalons, et j’ai appris que les portes sont scellées", a déclaré Simpson, cité par des médias américains.



Il a dit que lui et sa mère étaient restés dans le magasin pendant plus d'une heure, mais les clients étaient libres de se déplacer et les employés aidaient les gens à rester confortables et calmes. Les pompiers ont ouvert une caserne de pompiers à proximité pour abriter les visiteurs du centre commercial. (MAP)