Etats-Unis: risque d'inondations catastrophiques avec l'ouragan Florence

L'ouragan a été rétrogradé à la catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, après avoir vu ses vents faiblir à 205 km/h, selon le bulletin de 14H00 (18H00 GMT) du Centre national des ouragans (NHC).



"Florence est toujours considéré comme un ouragan majeur extrêmement dangereux" quand il approchera des côtes jeudi, a toutefois précisé l'organisme.



Le volume des vents que le cyclone charrie s'est notamment agrandi et ceux-ci devraient balayer une plus vaste superficie terrestre que prévue initialement, a-t-il indiqué.



Environ 1,7 million de personnes ont été sommées de se mettre à l'abri loin du rivage de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord et de la Virginie.



Ces trois Etats de la côte atlantique sont les plus menacés par l'ouragan, dont les premières bourrasques violentes sont attendues jeudi, le phénomène s'aggravant vendredi et samedi.



Située encore plus au sud, l'Etat de Géorgie a déclaré à son tour l'état d'urgence mercredi, une mesure favorisant notamment le déblocage de l'aide fédérale.



Le gouverneur Nathan Deal a expliqué entendre "mobiliser toutes les ressources disponibles" pour faire face au vents violents et à la pluie intense.