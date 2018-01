Etats-Unis: publication d'une liste de proches de Poutine susceptibles d'être sanctionnés

Le département américain du Trésor a publié mardi une liste d'officiels et d'hommes d'affaires russes, considérés comme des proches de Vladimir Poutine et susceptibles d'être sanctionnés pour punir Moscou de son ingérence supposée dans la dernière présidentielle américaine.



Cette liste, qui était très attendue, a été publiée dans la nuit de lundi à mardi. Elle compte plus de 200 noms, dont ceux de 114 officiels et de 96 hommes d'affaires. (Avec afp)