Etats-Unis: le secrétaire d'Etat adjoint chargé de l'Europe démissionne

Wess a fait un travail remarquable en tant que Secrétaire d'Etat adjoint", a affirmé le Secrétaire d'Etat Michael Pompeo. "J'ai beaucoup apprécié son conseil et sa sagesse alors qu'il chapeautait notre équipe européenne au sein de cette administration".



De son côté, le porte-parole adjoint du département d'Etat, Robert Palladino, a indiqué que M. Wess était "un leader admiré et efficace" et "un bon ami de nos alliés et partenaires en Europe".



Selon le département d'Etat, M. Mitchell, qui évoque des raisons familiales, quittera ses fonctions à la mi-février.



Cette démission intervient sur fond de dégradation des relations entre Washington et ses alliés traditionnels, en particulier les pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (Otan), au moment où le président Donald Trump réclame une plus grande implication financière et militaire des pays européens au sein de l'organisation.