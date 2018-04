États-Unis : le moteur d'un avion explose en plein vol, un mort

Un avion de la compagnie Soutwest Airlines a été contraint à atterrir d'urgence à Philadelphie (Pennsylvanie), après l'explosion mardi 17 avril d'un de ses réacteurs en plein vol. Un passager est décédé, a annoncé peu de temps après l'accident le président du régulateur des transports américain (NTSB).



L'appareil qui devait relier New York à Dallas (Texas), muni d'un moteur de type CFM-56, a enregistré « une défaillance de moteur » peu après le décollage, selon le responsable. De nombreuses images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence de la déflagration. 143 passagers se trouvaient à bord de l'appareil. Les hublots ont notamment été soufflés par l'explosion. Selon le New York Post, cité par Franceinfo, une passagère a failli être aspirée dans le vide. La compagnie aérienne a aussitôt réagi, assurant qu'elle allait diligenter une enquête pour déterminer les causes exactes du drame.



Les premières informations avaient fait état d'une femme blessée, apparemment assise près du hublot endommagé. Lors d'un point de presse, le président du NTSB Robert Sumwalt a parlé d'« un mort », sans préciser s'il s'agissait de cette femme. « Il y a un problème avec notre avion, on dirait qu'on tombe. Atterrissage d'urgence », a écrit l'un des passagers, Marty Martinez, sur une vidéo postée en direct sur Facebook, où on le voit lutter avec son masque à oxygène. « Le moteur a explosé en l'air et a cassé une fenêtre à trois rangées de moi, blessant gravement une femme assise près de la fenêtre », a-t-il ajouté.



Plusieurs spécialistes cités par les télévisions américaines ont fait remarquer que l'incident ressemblait étrangement à une défaillance de moteur subie par un avion de la même compagnie en août 2016, qui avait dû atterrir d'urgence en Floride. M. Sumwalt est cependant resté prudent lors de son bref point de presse. « Peut-être que cet incident est lié au précédent, peut-être pas », a-t-il indiqué aux journalistes.