Etats-Unis et Corée du Sud vont cesser leurs grandes manoeuvres conjointes

Les Etats-Unis et la Corée du Sud vont mettre fin à leurs exercices militaires annuels conjoints de grande envergure, qui déclenchent régulièrement la colère de la Corée du Nord, a annoncé dimanche le ministère sud-coréen de la Défense.



Ces deux exercices, baptisés "Key Resolve" et "Foal Eagle", seront remplacés par des manoeuvres plus restreintes "afin de préserver une solide préparation militaire", a indiqué le ministère dans un communiqué.