Etats-Unis: après un adieu solennel, le président Bush père enterré au Texas

Après des obsèques d'Etat mercredi auxquelles ont assisté ensemble à Washington le président Donald Trump et quatre de ses prédécesseurs à la Maison Blanche, le cercueil de George H.W. Bush est parti pour Houston à bord de l'avion présidentiel. L'appareil a atterri en fin d'après-midi.



Une dernière cérémonie se déroulera jeudi matin à l'église épiscopalienne de St. Martin à Houston, l'église de la famille Bush depuis des décennies. L'ancien président sera ensuite inhumé derrière la bibliothèque présidentielle George Bush, aux côtés de Barbara, son épouse pendant 73 ans, décédée en avril, et de Robin, leur fille morte d'une leucémie lorsqu'elle avait 3 ans.



Mercredi à Washington dans la Cathédrale nationale, Donald et Melania Trump avaient suivi la cérémonie au premier rang, avec trois ex-présidents démocrates, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, et leurs épouses Michelle Obama, l'ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton et Rosalynn Carter. George W. Bush a fait l'éloge funèbre de son père.



Donald Trump a salué les Obama, assis juste à côté, mais pas les Clinton et Carter, plus loin. Hillary Clinton, son ex-adversaire à la présidentielle, n'a pas même échangé un regard avec lui.



Peu après, George W. Bush a détendu l'atmosphère en saluant chaleureusement tous les ex-présidents et leurs conjointes, glissant au passage, dans un sourire, une douceur à Michelle Obama avec qui il aime à plaisanter.



"Grandeur d'âme"



C'est en homme résolu mais humble et maniant l'autodérision que George Bush père est apparu à travers les mots de ses proches.



Dans un discours personnel et teinté d'humour mais conclu par des larmes, son fils George W. Bush, 43e président des Etats-Unis, a salué la mémoire d'un "grand président".



"Ta grande morale, ta sincérité et grandeur d'âme resteront avec nous pour toujours", a-t-il déclaré.



Le Prince Charles, la chancelière allemande Angela Merkel, le roi de Jordanie Abdallah II et la reine Rania, le président polonais Andrzej Duda accompagné de Lech Walesa faisaient partie des invités. La France était représentée par Hubert Védrine, ex-ministre des Affaires étrangères.



Au Canada voisin, le drapeau a été mis en berne au Parlement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé une minute de silence.



"Il va nous manquer"



Donald Trump n'a pas pris la parole durant la cérémonie. Mais depuis le décès vendredi à 94 ans de George H.W. Bush, l'actuel occupant de la Maison Blanche multiplie les signes de respect.



"Il ne s'agit pas de funérailles mais d'un journée de célébrations pour un grand homme qui a mené un longue vie exceptionnelle. Il va nous manquer !", a tweeté Donald Trump avant la cérémonie.



Issu d'une riche famille de la Nouvelle-Angleterre, M. Bush fut le dernier président américain (1989-1993) de la Guerre froide et mena la coalition internationale pendant la guerre du Golfe. Puis il fut nettement battu en 1992 par Bill Clinton.



En cette journée de deuil national, où l'heure semblait bien être à l'apaisement, la plupart des administrations et Wall Street étaient fermées. Les votes au Congrès ainsi que les débats à la Cour suprême ont été repoussés.



Une telle trêve est rare dans une actualité politique américaine où domine un ton acerbe.

Tous les honneurs



George H.W. Bush, décédé au Texas, avait fait savoir qu'il n'avait pas voté pour Donald Trump en 2016.



L'homme d'affaires avait eu des mots très durs contre George W. Bush et Jeb Bush, son autre fils éreinté par le magnat de l'immobilier lors de la primaire républicaine qui les avait opposés.



Et Donald Trump n'avait pas assisté aux funérailles de Barbara Bush, épouse de George H.W. décédée en avril.



Mais depuis la mort de Bush père, le président américain a rompu avec son style abrasif, apparemment décidé à lui rendre tous les honneurs.



Donald Trump a ainsi tenu à prêter son avion présidentiel. Et s'il n'avait pas assisté à la cérémonie solennelle au Capitole lundi, Donald et Melania Trump étaient plus tard allés se recueillir, brièvement, devant le cercueil. Puis le couple présidentiel avait rencontré mardi la famille Bush.



Retour au Texas



Des milliers d'anonymes ont défilé, en début de semaine, devant la dépouille de George H.W. Bush au Capitole, siège du Congrès.



C'est là qu'il avait commencé sa carrière politique dans les années 1960.



Fils de sénateur, il avait ensuite été diplomate en Chine puis chef de la CIA et vice-président de Ronald Reagan. Après son départ de la Maison Blanche, il avait tissé de bonnes relations avec ses successeurs démocrates.



"Dans notre deuil, nous pouvons sourire", a déclaré George W. B. Bush entre les larmes, "car nous savons qu'il serre Robin dans ses bras et a de nouveau la main de maman dans la sienne".