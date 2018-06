Etats-Unis: Sit-in en solidarité avec une mosquée du Minnesota profanée par de la viande du porc

L'incident survenu au centre islamique Masjed Abubakr Al-Seddiq à Rochester samedi a conduit à l'ouverture d’une enquête policière, rapporte le journal local le Post Bulletin.



Le chapitre du Conseil des relations américano-islamiques du Minnesota a appelé les autorités à enquêter sur la "tentative de profanation religieuse" de la mosquée en tant que possible crime de haine.



Dee Sabol, directeur exécutif du Conseil de la diversité à Rochester, qui soutient les victimes de la haine et des préjugés, a déclaré que le sit-in était une réaction plus forte que l'action qui l'a stimulée.



Les petits actes de haine sont moins susceptibles de se produire s'il y a une forte réaction contre eux, a, pour sa part, déclaré Kamau Wilkins, fondateur de Rochester for Justice.



"Quand un groupe important de personnes se rassemble, même contre de petits actes, c'est une mesure d'action préventive", a-t-il ajouté, notant que "cela montre le soutien de la communauté que cette mosquée".