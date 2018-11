Etats-Unis, Canada et Mexique signent le nouveau traité de libre-échange nord-américain

Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ont signé vendredi le nouveau traité de libre-échange nord-américain lors d'une cérémonie officielle en marge du G20 à Buenos Aires.



"C'est un modèle d'accord de libre-échange qui va changer le paysage commercial pour toujours", s'est félicité dans la foulée le président Donald Trump, à propos de ce traité âprement négocié entre les trois pays, à son initiative.



Le nouvel Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC), conclu le 30 septembre, remplace l'Alena, le traité de libre-échange nord-américain en vigueur depuis 1994, et que le président américain était décidé à faire voler en éclats.



Les négociateurs des trois pays avaient trouvé un accord après un marathon de discussions entamé début septembre. Les trois parties sont finalement parvenues à un compromis sur nombre de questions délicates, en particulier sur l'automobile et l'agriculture.