Etats-Unis: 680 migrants clandestins arrêtés dans des raids au Mississippi

Les autorités d'immigration américaines ont arrêté mercredi plus de 680 migrants sans papiers dans l'Etat du Mississippi lors d’une opération d'une ampleur inédite dans le pays.



Dans une déclaration à la presse, le procureur de l’Etat du Mississippi, Mike Hurst, a indiqué qu'il s'agit de la "plus grande opération d’application des lois de l’immigration par un seul Etat dans l’histoire de notre pays", précisant que les arrestations ont eut lieu simultanément dans sept sites relevant de six villes du Mississippi.



"Aujourd'hui, grâce au travail acharné de ces hommes et de ces femmes dans l'application de la loi, nous avons établi un nouveau record", a affirmé M. Hurst en référence aux agents des services d’immigration et des douanes (ICE).



Les arrestations ont eu lieu à la suite de mandats de perquisition administratifs et criminels exécutés par des agents spéciaux de la division des Enquêtes de sécurité intérieure, a-t-il expliqué.



En juin dernier, le président américain Donald Trump avait promis d'expulser "des millions" de migrants sans papiers issus pour la plupart de la frontière sud du pays avec le Mexique, alors que les centres de détention pour migrants dépassent leurs capacités d’accueil.