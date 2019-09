Essaouira : La communauté marocaine de confession juive d'ici et d'ailleurs célèbre la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto

Ce rendez-vous religieux, qui se tient annuellement dans la cité des Alizés, est un moment très attendu par les membres de cette communauté et offre un espace de rencontre et de retrouvaille au Maroc, pour des Marocains de confession juive venus notamment d'Amérique du Nord, d’Amérique Latine et de toute l’Europe.



Il s'agit aussi d'une occasion pour renouer avec la Mère-Patrie, le Maroc, havre de paix, terre de tolérance, de coexistence pacifique et d’ouverture, combien si cher à cette communauté établie à travers le monde.



Pour célébrer cet attachement indéfectible au Royaume, une cérémonie officielle a été organisée, jeudi soir, au cimetière de Rabbi Haïm Pinto, en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des représentants des autorités locales, des chefs des services extérieurs, des élus locaux ainsi que d’autres personnalités.



Lors de cette cérémonie religieuse, des prières ont été élevées au Tout-Puissant pour préserver SM le Roi Mohammed VI et accorder au Souverain, à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, à SAR la Princesse Lalla Khadija, et à l’ensemble de l’illustre Famille Royale, santé, bonheur et longue vie.



L'assistance a également imploré le Très-Haut de guider les pas de SM le Roi dans Son œuvre d'édification et de modernisation du pays et de préserver le Royaume et assurer sa paix et son progrès.



Par la suite, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ainsi que les membres de la communauté marocaine de confession juive, ont pris part à une cérémonie grandiose agrémentée par un florilège de chansons patriotiques et d'autres tirées du répertoire musical populaire et judéo-marocain, le tout dans une ambiance de convivialité, de fraternité et d'ouverture.



A cette occasion, les membres de cette communauté ont brandi des portraits de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que des drapeaux nationaux, une manière éloquente de réitérer leur attachement constant et indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et au Maroc, un pays cher à tous.



Dans une allocution de circonstance, le Rabbin David Pinto, a dit toute sa joie et sa fierté de se retrouver encore cette année à Essaouira pour célébrer comme à l'accoutumé ce grand événement, notant que ce rendez-vous annuel phare de la communauté marocaine de confession juive constitue, pour ses membres, une occasion de réitérer leur ferme attachement à la Mère-patrie, et d'inculquer aux jeunes ce fort sentiment d'appartenance à ce beau pays.



''Le Maroc est notre terre natale. C'est un pays que nous aimons tous et que nous chérissons plus. Je suis tellement heureux et si fier de me retrouver encore cette année à Essaouira et de l'accueil chaleureux qui nous est réservé ici'', s'est-il réjoui, rappelant que des millions de personnes lorsqu'elles suivront cette célébration de la Hiloula vont constater ce qui se passe au Maroc, terre de paix, de coexistence, de tolérance et d'ouverture.



"Chacun de nous ici est un ambassadeur du Maroc et d'ailleurs. Beaucoup de gens sont venus uniquement par curiosité pour qu'ils entendent, découvrent et apprécient ce beau et béni pays", a-t-il dit.



Pour sa part, le gouverneur de la province a rappelé que cet événement spirituel annuel est une occasion pour les fidèles de confession juive, venant du monde entier, de renouer avec leurs racines marocaines.



''Votre présence massive aujourd'hui témoigne, sans équivoque, de l'attachement de la communauté juive marocaine à ses traditions et constitue, par ailleurs, un message de loyauté au Royaume et d'attachement profond au Glorieux Trône Alaouite et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI'', a-t-il affirmé, qualifiant ce pèlerinage de ''moment fort de prière, de piété, de recueillement mais également de fraternité, de partage et de convivialité''.



''Fraternité et partage sont des valeurs qui forment le socle de notre pays et qui ne cessent d'être consolidés grâce à l'intérêt particulier que porte SM le Roi à la préservation de notre héritage historique commun'', a poursuivi M. El Maliki, rappelant dans ce sens le chantier Royal lancé récemment par le Souverain qui vise la sauvegarde de la richesse civilisationnelle du Royaume par la réhabilitation des anciennes médinas.



Il a expliqué que ce programme de grande envergure concerne particulièrement le quartier Mellah en vue de rehausser son paysage urbanistique, de requalifier ses équipements de proximité, de mettre en valeur son patrimoine culturel et cultuel, notamment la Synagogue "Slat Al Kahal" et de conserver son aspect architectural d'origine dans un modèle respectant les édifices et l'architecture de la médina, notant que l'objectif de ce projet est de créer une dynamique de développement socio-économique de la Médina tout en préservant son identité plurielle.



D'autres intervenants parmi les membres de la communauté marocaine de confession juive ont mis en avant cette ambiance de piété, de convivialité, de fraternité et de joie qui marque la célébration de la Hiloula de Rebbi Haïm Pinto, tout en adressant leurs remerciements les plus sincères aux habitants de la ville d'Essaouira et aux organisateurs pour l'accueil chaleureux et pour les excellentes conditions de sécurité et de confort dont ils jouissent dans leur pays d'origine.



Ils ont, par la même occasion, imploré le Tout-Puissant de répandre la paix et la prospérité dans tous le Royaume, relevant que "chaque année, nous renforçons notre relation indéfectible avec ce beau pays, notre attachement viscéral avec la terre du Maroc et nous sommes très heureux de constater de visu, d’année en année, le développement remarquable que le Royaume connaît sous la conduite éclairée et sage du Roi Mohammed VI''.



Ils ont réitéré leur détermination à oeuvrer, sans relâche, pour faire rayonner l'image du Royaume à travers le monde, faisant part de leur conviction que le Maroc "fera encore demain un travail aussi important pour être le pont entre les peuples au service de la paix et de la tolérance''.



A souligner que le Grand Rabbin Haïm Pinto est une personnalité emblématique du judaïsme marocain, au rayonnement national et international, qui a marqué de son sceau l'histoire d'Essaouira-Mogador et son héritage spirituel, religieux et philosophique.