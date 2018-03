"Espèce de nègre de merde": un cadre du FN suspendu après une vidéo à caractère raciste

Une vidéo postée sur Twitter samedi et montrant Davy Rodriguez, assistant parlementaire de Sébastien Chenu et numéro 2 du Front national de la jeunesse, est au milieu d'une polémique, en plein congrès du FN. On y entend des insultes racistes. L’intéressé dénonce un montage mais a été suspendu ce dimanche.



Le numéro 2 du FNJ (Front national de la jeunesse) a été suspendu ce dimanche du mouvement d'extrême droite après la mise en ligne d’une vidéo dans laquelle il semble tenir des propos racistes, mais qu'il accuse d'être un montage. Le document a été filmé samedi soir à la sortie d’un bar à Lille, où le FN est réuni en congrès. Davy Rodriguez, par ailleurs assistant parlementaire de Sébastien Chenu, a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire et la décision a été approuvée par Marine Le Pen, a indiqué le député du Nord.



"Si cette information est vérifiée, c'est parfaitement condamnable"



Dans la vidéo, on entend les insultes racistes fuser à l’encontre du videur de l’établissement, selon le site BuzzFeed, qui a relayé l'information. "Espèce de nègre de merde", entend-t-on notamment alors que ceux qui accompagnent Davy Rodriguez tentent tant bien que mal de le calmer. "Tu crois que Sébastien aimerait te voir comme ça? Tu crois que Marine aimerait te voir comme ça?", l’interroge l’un d’eux. Dany Rodriguez répond qu'il n'en a "rien à foutre". "Stop, t'es assistant parlementaire", lui rappelle ensuite un autre ami.



Joint par téléphone par BuzzFeed, Davy Rodriguez a évoqué une "cabale politique".



"J’ai vu cette vidéo qui est un pur montage (…) Ce sont des gens qui sont extrêmement experts en informatique", s’est-il expliqué.



David Rachline, maire FN de Fréjus, a lui déclaré au micro de BFMTV qu’il fallait "vérifier cette information mais si elle était vérifiée, ce serait évidemment parfaitement condamnable".



BFMTV