Espagne: trois démissions au sein de la direction de Ciudadanos

Trois membres de la direction nationale de Ciudadanos ont présenté lundi leurs démissions en raison de divergences sur la politique des pactes post-électoraux du parti de centre droit, suite aux élections générales du 28 avril et locales du 26 mai.



Il s’agit du député national Toni Roldan, de l’eurodéputé Javier Nart et du député et candidat du parti à la présidence de la région des Asturies (Nord), Juan Vázquez.



"Je quitte le parti parce que Ciudadanos a changé. La politique n'est pas un supermarché", a indiqué Roldan à la presse après l’annonce de sa démission.



Considéré comme l’un des hommes de confiance du président de Ciudadanos, Albert Rivera, Roldan a estimé que "le coût pour l'Espagne de la stratégie choisie par Ciudadanos est trop élevé", en référence au rapprochement du parti avec le parti d’extrême droite Vox.



"Comment peut-on construire un projet libéral en Espagne si nous ne sommes pas capables de nous opposer à l'extrême droite?", s’est-il interrogé.



L’eurodéputé Javier Nart et le candidat du parti à la présidence de la région des Asturies, Juan Vázquez, ont présenté aussi leurs démissions de la direction de Ciudadanos après avoir voté lundi contre la stratégie du parti de s'opposer à la reconduction au pouvoir du socialiste Pedro Sanchez, vainqueur des dernières élections.



Le président de la formation de centre-droit Ciudadanos, Albert Rivera, avait annoncé, en mai dernier, que son parti ne facilitera pas, à travers son abstention, l’investiture du secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, au poste de chef du prochain gouvernement.



Le PSOE a remporté les élections législatives anticipées du 28 avril en Espagne avec 28,7% des voix et 123 sièges au Congrès des députés (chambre basse), mais sans réussir à obtenir la majorité absolue (176 députés).



Les socialistes ont besoin de nouer des alliances avec d’autres partis ou de leur abstention lors du vote d’investiture pour former un gouvernement.