Espagne: six dirigeants indépendantistes incarcérés vont être transférés en Catalogne

Six des neuf dirigeants indépendantistes catalans emprisonnés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne vont être transférés vers des prisons de la région, a annoncé lundi le ministère espagnol de l'Intérieur.



"Il est prévu que les six personnes poursuivies entrent entre mercredi et jeudi dans des centres pénitentiaires dépendant des services pénitentiaires du gouvernement de Catalogne", écrit le ministère dans un communiqué.