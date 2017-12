Espagne : saisie de près de 4 tonnes de haschich, 15 personnes arrêtées

Le réseau démantelé s’adonnait à la distribution de grandes quantités de haschich dans des pays européens, précise la même source dans un communiqué.



Cette opération s’est soldée aussi par la saisie de 12.450 euros en argent liquide, d’un voilier, d’une arme à feu, de 10 véhicules, de 3 inhibiteurs de fréquence, de téléphones satellite et de matériel informatique, poursuit la même source.



L’enquête ayant abouti à cette opération a été entamée en mars dernier lorsque les agents de la Garde civile ont obtenu des informations sur l’existence d’un "réseau criminel basée dans la province de Malaga et qui comptait avec une infrastructure complexe pour recevoir des quantités de haschich (…) qu’elle distribuait par la suite en Europe".



Parmi les méthodes employées par ce réseau pour le transport de la dogue, figurait l’utilisation de voitures de location qui étaient conduites par des personnes âgées pour ne pas éveiller les soupçons des services de sécurité.



Par exemple, il a été procédé à l’arrestation en septembre dernier d’une personne âgée de 67 ans qui conduisait une voiture transportant 107 kg de haschich. Aussi, un voilier battant pavillon italien avait été abordé durant le même mois en haute mer par une patrouille de la Garde civile qui a trouvé plus d'une tonne de haschich à son bord.