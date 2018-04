Espagne : saisie d’une tonne de cocaïne dans une opération contre la mafia albanaise

Menée en collaboration avec le bureau de Madrid du Service américain de lutte contre le trafic de stupéfiants (DEA), la Direction antidrogue de la Colombie et l’Europol, cette opération s’est soldée aussi par l’arrestation de cinq personnes, deux Albanais et trois Espagnols, précise la même source.



Entamée en novembre dernier, l’enquête qui a été couronnée par cette opération a permis de découvrir que l’organisation impliquée dans ce trafic, formée notamment par des ressortissants de nationalité albanaise, introduisait de grandes quantités de cocaïne par voie aérienne en provenance de la Colombie, en utilisant pour sa distribution "un groupe de délinquants espagnols".



La drogue était acheminée dans le pays ibérique cachée "dans des valises noires" à bord de vols charters, poursuit la même source, ajoutant que la cocaïne était stockée à Madrid avant sa distribution en Espagne et dans d’autres pays de l’Europe.(MAP)-.