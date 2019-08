Espagne: le Real de Zidane débute au Bernabeu avec "un goût amer"

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid, après le match nul 1-1 concédé sur le fil face à Valladolid au stade Santiago-Bernabeu):



"Cela nous laisse un goût amer parce qu'on avait fait le plus difficile en marquant en seconde période, qui n'était pas notre meilleur moment du match. On marque et au final, trois ou quatre minutes plus tard, ils égalisent parce que nous sommes mal positionnés. C'est compliqué, nous méritions mieux, surtout avec notre première période qui a été très bonne, avec des occasions. Il ne nous a manqué que la finition. Cela laisse un goût amer. (...) Nous n'avons pas réussi à préserver ce résultat. Nous devons progresser et jouer pendant 90 minutes, pas seulement pendant 50 ou 60 minutes. En ayant le score en notre faveur à la 84e minute, nous aurions dû être pragmatiques, avoir davantage de conviction. (Sur le but de Benzema) Je suis toujours content pour un attaquant quand il marque des buts, et c'est un beau but, mais on est tous déçus, lui le premier, de pas avoir rapporté les trois points."