Espagne: le Marocain Zouhair Feddal blessé, son Mondial-2018 compromis

Feddal s'est blessé au cours de la victoire contre Villarreal (2-1) lors de la 22e journée du Championnat d'Espagne et a dû être évacué sur une civière à la 52e minute.



Le Betis a confirmé la nature de la blessure sur Twitter, écrivant à l'adresse du joueur: "Nous allons vivre six mois sans toi mais nous sommes convaincus que tu reviendras plus fort."



Feddal (29 ans), de son côté, a publié un message en remerciement des témoignages de soutien reçus. "Je serai quelques temps éloigné des terrains mais ma force accompagnera toujours mes équipiers", a-t-il écrit.



L'international marocain était pressenti pour figurer parmi les 23 joueurs retenus pour le Mondial-2018 en Russie (14 juin-15 juillet). Le Maroc a été versé dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. (afp)