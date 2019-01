Espagne: l'extrême droite entrerait au parlement donnant la majorité à la droite (sondage)

Le parti d'extrême droite Vox ferait son entrée au parlement espagnol avec 13% des voix si des législatives étaient organisées en ce moment, ce qui pourrait donner la majorité aux conservateurs, selon un sondage paru mercredi.



Cette enquête, la première publiée cette année, dans le quotidien El Mundo, crédite Vox de 43 à 45 sièges. Il ferait ainsi une entrée fracassante au parlement où il n'a jamais siégé. Le dernier sondage du même institut, Sigma Dos, mené en juillet, ne lui donnait pas assez de voix pour entrer à la chambre.



Le Premier ministre Pedro Sanchez ne pourrait rester au pouvoir, même si son parti socialiste espagnol (PSOE) arrivait en tête avec 22,6% des suffrages, quatre points de moins que les 26,3% qui leur étaient attribués en juillet.



Ce sondage n'attribue aux socialistes que 92 à 96 des 350 sièges au Congrès des députés et M. Sanchez ne parviendrait pas à former une majorité même avec les apports en voix du parti de gauche radicale Podemos et les formations nationalistes catalanes et basques, qui avaient permis son investiture en juin. Ensemble ils ne totaliseraient que 167 sièges, loi de la majorité nécessaire de 176.



Le Parti populaire (PP, droite) obtiendrait 19,2 %, talonnés par les libéraux de Ciudadanos qui obtiendraient 18,8%.



Si le PP, Ciudadanos et Vox joignaient leurs forces, ils obtiendraient une majorité absolue au Congrès avec 189 sièges, selon le sondage.



Vox, créé en 2013, a fait son entrée le mois dernier dans un parlement régional, celui d'Andalousie (sud), avec 12 sièges, en dénonçant les arrivées de migrants par la mer et la politique de dialogue initiée par Sanchez avec les indépendantistes catalans.



PP et Ciudadanos ont scellé le 26 décembre un accord pour gouverner l'Andalousie mais auront besoin pour être investis des voix de l'extrême droite.



Cette enquête menée par téléphone auprès de 1.000 électeurs a été réalisée entre le 21 et le 27 décembre.