Espagne : l'attaquant José Antonio Reyes tué dans un accident de voiture

L'Espagne du football en deuil: l'ancien international espagnol José Antonio Reyes, qui a évolué entre autres à Arsenal et au Real Madrid, est décédé dans un accident de voiture à 35 ans, a annoncé samedi son ancien club, le Séville FC.



"On ne pouvait pas commencer la journée aussi mal. José Antonio Reyes nous a quitté dans un accident de voiture. Repose en paix", a écrit le club espagnol sur son compte Twitter.



Selon la mairie d'Utrera, sa ville de naissance, Reyes est décédé lors d'un accident survenu sur l'autoroute reliant Utrera à Séville. Un neveu du footballeur a également trouvé la mort dans l'accident.



Le club d'Extremadura, en deuxième division espagnole où le joueur achevait sa riche carrière, s'est également ému sur le réseau social de ce décès: "L'Extremadura UD, l'âme en peine et le coeur brisé, annonce le décès de son joueur José Antonio Reyes".



Lancé en première division à l'âge de 16 ans avec Séville, le très précoce Reyes s'était distingué en rejoignant en 2004 Arsenal, où il avait été sacré champion d'Angleterre.



- Recordman en Ligue Europa -



Il avait poursuivi sa carrière au Real Madrid, remportant la Liga en 2007, puis au Benfica Lisbonne et à l'Atlético Madrid, avant de revenir à Séville en 2012 et d'y porter le brassard de capitaine. Ont suivi l'Espanyol Barcelone, Cordoue, une expérience en Chine au Xinjiang Tianshan Leopard, et enfin Extremadura depuis janvier.



Reyes détenait le record de succès en Ligue Europa, la "petite" coupe d'Europe des clubs: deux sacres avec l'Atlético (2010, 2012) et trois titres avec Séville (2014, 2015, 2016).



En son hommage, la Liga et la fédération espagnole (RFEF) ont annoncé samedi le report à mardi des matches de la 41e journée de deuxième division qui étaient programmés dimanche, dont celui d'Extremadura à Cadix.



"Nous sommes très reconnaissants à la RFEF, la Liga et Cadix d'avoir compris la situation, face à une nouvelle si tragique, et d'avoir accepté notre demande de report", a réagi l'Extremadura UD.



Convoqué 21 fois en sélection espagnole (4 buts), Reyes avait disputé le Mondial-2006 en Allemagne avec la "Roja".



"Je suis brisé, détruit, je n'ai pas de mots. Toute mon affection à sa famille. Nous nous souviendrons à jamais de toi, mon ami!", a écrit sur Twitter Sergio Ramos, capitaine de l'équipe d'Espagne et du Real Madrid.