Espagne : élections probables après le rejet du budget de Pedro Sanchez

Des élections anticipées apparaissent probables en Espagne après le rejet mercredi par les députés de droite et indépendantistes catalans du premier budget du chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez, au pouvoir depuis huit mois.



La décision de M. Sanchez de convoquer d'éventuelles élections sera communiquée à l'issue du conseil des ministres de vendredi, selon une source gouvernementale.



Une majorité de 191 députés sur 350 ont voté en faveur d'amendements destinés à bloquer le budget et présentés notamment par le Parti populaire (PP, droite), les libéraux de Ciudadanos et les deux partis indépendantistes catalans, ce qui a eu pour effet de condamner le texte avant même qu'il puisse être voté.



Après ce revers, la convocation d'élections apparaît plus que probable, même si M. Sanchez, qui a quitté la chambre des députés après le vote sans faire de déclarations, peut théoriquement prolonger le dernier budget et rester au pouvoir.



Le 26 mai, date des élections européennes, municipales et régionales, ou le 28 avril, ont été évoqués dans la presse comme dates possibles d'un scrutin.



À la tête d'un gouvernement ultra-minoritaire avec seulement 84 députés socialistes sur 350, le socialiste avait promis à son arrivée au pouvoir en juin de convoquer rapidement des élections avant de changer d'avis et de décider de présenter un budget pour tenter de se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de la législature en 2020.