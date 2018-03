Espagne : deux Marocains condamnés à deux ans de prison pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux

L’Audience Nationale a condamné deux Marocains à deux ans de prison ferme pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, a indiqué la plus haute juridiction pénale d’Espagne, mardi dans un communiqué.



Les deux ressortissants marocains ont été, toutefois, acquittés du délit d’appartenance à une organisation terroriste, le tribunal ayant établi l’inexistence de lien entre les deux accusés et de telles organisations.



L’Audience nationale a affirmé aussi que les deux accusés n’avaient pas l’attention ni de collaborer avec ces organisations ni de commettre un quelconque acte ou activité à caractère terroriste.



Elle estime que c’est un "radicalisme idéologique" qui a poussé les deux accusés à une abondante recherche et diffusion de matériel à caractère jihadiste violent.



Le communiqué fait savoir que le tribunal a examiné toute le contenu diffusé par les deux accusés sur les réseaux sociaux, tout au long de la période durant laquelle ils faisaient l’objet d’une enquête de la police, depuis 2014 et jusqu’à leur arrestation en 2016.