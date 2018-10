Espagne: des militants séparatistes bloquent routes et trains en Catalogne

Des militants séparatistes catalans ont bloqué lundi une voie de train à grande vitesse, des autoroutes et des artères de Barcelone lundi pour le premier anniversaire d'un referendum d'autodétermination interdit qui avait donné lieu à des violences policières.



"La voie de train à grande vitesse a été bloquée à Girone à 100 km au nord-est de Barcelone, les voies étant occupées", a annoncé la compagnie des chemins de fer Renfe. Les télévisions diffusent des images de militants des Comités de défense de la République qui réclament la rupture avec Madrid, descendant sur les voies ou bloquant les routes. La régie du réseau routier a confirmé des coupures des autoroutes A7, entre Barcelone et Valence, et A2, qui relie la métropole catalane à Madrid.