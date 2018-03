Espagne: coupures de route en Catalogne contre la détention de Puigdemont

Des militants indépendantistes ont bloqué des routes mardi en Catalogne pour protester contre la détention de l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui attend en Allemagne que la justice décide si elle le remet à l'Espagne où il est poursuivi pour rébellion.



La police est intervenue en fin de matinée pour lever le barrage formé à l'aube à hauteur de Figueras, près de la frontière française, par quelques dizaines de manifestants à l'appel d'un groupe indépendantiste radical, les Comités de défense de la République (CDR).



La télévision catalane a diffusé en direct les images des policiers catalans emportant un à un des militants portant des gilets fluorescents, sous les huées des autres.



D'autre routes ont été coupées dans la matinée, de même que brièvement, les accès nord et sud à Barcelone, où des milliers de manifestants avaient affronté la police pendant des heures dimanche. Les échauffourées avaient fait une centaine de blessés légers dont 22 policiers.



"Point de non retour"

Les CDR, qui comptent quelque milliers de militants selon la police, avaient annoncé lundi un printemps de "protestations permanentes", affirmant que la détention Carles Puigdemont marquait "un point de non retour" pour le mouvement sécessionniste.



Les Comités occupent le terrain alors que les partis indépendantistes ont été décapités par une série d'inculpations et d'incarcérations vendredi dernier et surtout l'arrestation dimanche que Carles Puigdemont, qui narguait l'Espagne depuis cinq mois en se proclamant "président en exil".



L'ancien président catalan, destitué par le gouvernement Madrid après la déclaration d'indépendance de la Catalogne le 25 octobre dernier, attend que la justice allemande se prononce sur son éventuelle extradition vers l'Espagne.



Détenu dans la ville de Neumünster, où un juge a vérifié son identité lundi, il devra attendre que le tribunal de Kiel dans le nord de l'Allemagne décide de remettre au non le dirigeant indépendantiste à la justice espagnole.



Une porte-parole du parquet allemand, Wiebke Hoffelner, s'est bornée à dire que la décision ne serait "pas prise cette semaine"



La justice allemande dispose d'un délai de 60 jours pour trancher sur la remise de M. Puigdemont à Madrid.



Elle aura à décider si des infractions similaires à celles pour lesquelles M. Puigdemont est poursuivi en Espagne existent en droit allemand.



Il est inculpé de "détournement de fonds publics" et, comme douze autres dirigeants indépendantistes, de "rébellion", délit passible de 30 ans de prison en Espagne.