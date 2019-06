Espagne: arrestation d’un terroriste présumé recherché par le Maroc

La police nationale espagnole a annoncé mercredi l’arrestation à Santa Coloma de Gramanet, près de Barcelone (nord-est), d’un ressortissant marocain qui était recherché par les autorités marocaines pour des délits d'"appartenance à une organisation terroriste" et de "trafic de drogue".



L’arrestation de cet individu (30 ans), opérée mardi, intervient "suite à un mandat d’arrêt international émis par le Maroc" et en collaboration avec les autorités marocaines, précise la même source dans un communiqué.



Il s’agit, souligne le communiqué, d’une "illustration de la manière d’aborder un phénomène global qui exige un effort transcendant les frontières et une coopération sécuritaire internationale solide comme celle existant entre l’Espagne et le Maroc".



L’homme arrêté avait quitté le Royaume en septembre 2018, après le démantèlement par les autorités marocaines d’une cellule terroriste dont il était membre.



"L’analyse des informations obtenues par les enquêteurs de la police nationale espagnole a permis de découvrir que l’individu en question était entré de manière illégale en territoire espagnol", fait savoir le communiqué.



Une perquisition a été effectuée par la police espagnole au domicile où se cachait le mis en cause dans la localité de Santa Coloma de Gramanet.