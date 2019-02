Espagne: Sanchez annonce des élections générales anticipées pour le 28 avril

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé vendredi que des élections générales anticipées seront organisées le 28 avril prochain en Espagne.



"Je vous annonce, qu’en exercice de mes fonctions de président du gouvernement espagnol, et après délibération en Conseil des ministres, j’ai proposé la dissolution des deux chambres du Parlement espagnol et la convocation d’élections générales pour le 28 avril", a dit M. Sanchez lors d’une déclaration institutionnelle au palais présidentiel de la Moncloa.



Le chef de l’exécutif espagnol a précisé qu’il a communiqué ces décisions à SM le Roi Felipe VI d'Espagne.



"Comme vous le savez, et conformément à l’article 115 de la Constitution, aussi bien la décision de dissoudre le Parlement que de convoquer des élections seront matérialisées à travers un décret royal qui sera publié dans le Bulletin officiel de l’Etat", a poursuivi M. Sanchez.



Il a souligné que, depuis près de 9 mois au pouvoir, "le gouvernement espagnol a fait face cette semaine à un blocage" représenté par le rejet par le Congrès des députés du projet de budget de l’Etat pour 2019.



Suite à ce rejet, "j’avais le choix entre continuer au pouvoir avec un budget qui n’était pas le notre et qui ne répondait pas aux exigences sociales de notre pays (…) ou de donner la parole aux Espagnols. J’ai choisi la seconde" option, a-t-il expliqué.



"L’Espagne doit continuer de progresser dans la tolérance, le respect, la modération et le sens en commun", a-t-il estimé.



Selon les médias, les deux chambres du Parlement espagnol devraient être dissoutes le 3 mars, alors que la convocation des élections générales annoncées par M. Sanchez sera publiée le 5 mars au Bulletin officiel.