Espagne: Mourinho condamné à une amende de 2,2 millions d'euros pour fraude fiscale

L'ancien entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a ratifié mardi devant un tribunal de la banlieue de Madrid un accord avec le fisc espagnol portant sur une amende de 2,2 millions d'euros à son encontre pour fraude fiscale.



En vertu de cet accord scellé avec le fisc et le parquet, l'entraîneur portugais a été condamné aussi à une peine d'un an de prison qu'il n'aura pas à purger, puisqu'elle sera commuée en une amende de 182.500 euros.



Mourinho était poursuivi pour avoir caché au fisc espagnol, en 2011 et 2012, des revenus tirés de l'exploitation de ses droits à l'image, via un montage de sociétés. Il entraînait alors le Real Madrid.



Le montant du préjudice pour le fisc espagnol était évalué à environ 3,3 millions d'euros pour ces deux années.



L'ancien coach a déjà versé en juillet dernier environ 462.000 euros qui sera déduite du montant dû au fisc, précise l'accord, qui note que le parquet ne s'est pas opposé à la déduction d'une sanction financière déjà payée par Mourinho en 2015 d'un montant de 1,14 million d'euros du montant de l'amende.