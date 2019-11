Espagne/Maroc: entretien entre Pedro Sanchez et Nasser Bourita

L’Espagne et le Maroc ont dressé, mercredi, un bilan positif de leur coopération dans différents domaines, notamment en matière économique et de lutte contre l’immigration.



Lors d’un entretien à Madrid entre le chef du gouvernement espagnol en fonction, Pedro Sanchez, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, les deux parties ont passé en revue la relance des relations entre le Maroc et l'Union européenne, exprimant leur satisfaction de l'entrée en vigueur récente des accords agricole et de pêche entre les deux parties, ratifiés en août dernier.



Cet entretien s’est déroulé en présence, notamment de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.



Par ailleurs, M. Bourita a eu des entretiens avec son homologue espagnol, M. Josep Borrell.