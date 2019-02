Espagne/Maroc : Les opérations de sauvetage des migrants en mer s'effectuent en "collaboration et dans le cadre du respect des compétences de chaque pays" (responsable espagnole)

Les opérations de sauvetage des migrants effectuées par les Royaumes d’Espagne et du Maroc dans la zone du Détroit et en Méditerranée sont menées en "collaboration et en respect des compétences de chaque pays", a affirmé, jeudi, la secrétaire d’Etat à la Sécurité de l’Espagne, Mme Ana Maria Botella.



L’Espagne "collabore" avec les autorités marocaines pour réaliser des opérations de sauvetage de migrants et les deux pays œuvrent ensemble pour "améliorer" les mécanismes de coopération dans ce domaine, a souligné Mme Botella qui était l’invitée de l’émission "Hoy por Hoy" de la radio espagnole "Cadena Ser".



La responsable espagnole a, à cet égard, mis l’accent sur la "volonté" du Maroc de promouvoir cette coopération et d’"améliorer les capacités de sauvetage" dans le cadre des contacts réguliers établis entre les deux pays.



Dans ce domaine, "il faut être plus efficient en matière de coordination et d’organisation", a relevé la secrétaire d’Etat espagnole, expliquant que cette coordination implique que les migrants secourus par les autorités marocaines sont transférés au port marocain le plus proche, alors que ceux sauvés par un bateau espagnol sont pris en charge par les services compétents espagnols.



"Il existe des obligations internationales pour sauver les migrants (...) tout en garantissant leurs droits", a encore insisté Mme Botella.



En effet, dans l’agenda de la coopération entre Madrid et Rabat figure "l’amélioration des mécanismes de coordination des opérations dans le Détroit", a fait noter la responsable espagnole.