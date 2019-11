Espagne : Margarita Robles remplace Josep Borrell à la tête de la diplomatie

Margarita Robles, actuelle ministre de la Défense, va remplacer au ministère des Affaires étrangères Josep Borrell, qui va prendre la tête de la diplomatie européenne le 1er décembre, a annoncé mercredi le gouvernement espagnol.



"La ministre de la Défense Margarita Robles va remplacer temporairement à partir de vendredi (...) le ministre des Affaires extérieures Josep Borrell", a indiqué l'exécutif du socialiste Pedro Sanchez.



Vainqueur des élections législatives en avril et en novembre, M. Sanchez n'est pas parvenu depuis à obtenir les appuis suffisants pour pouvoir être reconduit au pouvoir par la chambre des députés.



Il expédie depuis avril les affaires courantes et était donc contraint de nommer un membre actuel du gouvernement pour remplacer M. Borrell.



Margarita Robles, ancienne juge de 63 ans, cumulera les deux portefeuilles de la Défense et des Affaires extérieures.