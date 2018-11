Espagne: Le Séville FC nouveau leader de la Liga

Un but de la tête d'André Silva à la 30ème minute a suffi aux Sévillans pour s'adjuger la victoire. Le 8ème but de la saison du Portugais, permet au Séville FC de compter un point d'avance sur le Barça (26 contre 25), et deux sur l'Atlético. Les Colchoneros, menacés par l'Espanyol Barcelone, gardent tout de même leur troisième place suite à sa défaite contre Gérone (3-1) un peu plus tard dimanche.



Le championnat d'Espagne, dont le leader n'en finit plus de changer, demeure cette saison indécis: les six premiers - de Séville au Real Madrid, coulé la veille 3-0 par Eibar - se tiennent en seulement six points après 13 matches.