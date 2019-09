Espagne: Hammouchi décoré de la Grande croix de l'Ordre du mérite de la Garde civile

Le gouvernement espagnol a décidé d’attribuer au Directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du Territoire national, M. Abdellatif Hammouchi, la Grand-Croix de l’Ordre du mérite de la Garde civile, indique, lundi, une publication du Bulletin officiel espagnol.



Le Conseil des ministres a approuvé cette distinction sur proposition du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, souligne le Bulletin officiel espagnol.



La Grand-Croix de l’Ordre du mérite de la Garde civile est la plus haute décoration de cette institution.



M. Hammouchi, avait déjà été décoré par l'Espagne de "la croix honorifique de mérite policier avec distinction rouge", l'une des plus hautes distinctions honorifiques décernées aux personnalités étrangères, rappelle-t-on.