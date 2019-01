Espagne/Coupe du Roi: 1/4 aller: Séville dompte le Barça, qui vacille

Sans Lionel Messi laissé au repos, le Barça a flanché sur une volée de Pablo Sarabia (58e) et une reprise à bout portant de Ben Yedder (76e), sans jamais parvenir à marquer à l'extérieur.



Autant dire que le tenant vacille. Et la tâche s'annonce compliquée au match retour au Camp Nou où les Catalans devront éviter d'encaisser des buts et marquer au moins deux fois pour voir à nouveau le dernier carré, comme chaque année depuis 2011.



"C'est un mauvais résultat, nous aurions dû nous créer plus d'occasions, mais il reste un match retour à jouer", a prévenu l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde.



La dernière équipe à avoir éliminé le Barça avant les demi-finales de l'épreuve ? Le Séville FC lors des huitièmes en 2010 (2-1, 0-1). Ce serait une belle revanche pour les Andalous, balayés 5-0 lors de la finale de l'édition 2018 et battus à nouveau en août en Supercoupe d'Espagne (2-1).



Après 39 matches officiels avec au moins un but inscrit, la série offensive du Barça s'est arrêtée mercredi, au pire moment.



Evidemment, au match retour et au complet, Barcelone peut renverser n'importe quelle équipe. Mais cette défaite fait tache alors que les supporters catalans se réjouissaient tout juste de l'officialisation du recrutement l'été prochain du très courtisé milieu néerlandais Frenkie de Jong (21 ans).











Peut-être que cette équipe bis ne méritait pas mieux en l'absence de Messi, Ousmane Dembélé (entorse) et Luis Suarez, remplaçant au coup d'envoi et impuissant ensuite.



"C'est vrai que j'ai fait beaucoup de changements, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Quand on tourne, on prend des risques", s'est défendu Valverde, assurant ne pas regretter d'avoir laissé Messi à Barcelone.



Cette rotation d'effectif semble nécessaire à moyen terme, mais le onze aligné mercredi a péché dans la créativité, avec en pointe le renfort Kevin-Prince Boateng tout juste arrivé de Sassuolo et trop maladroit.



Si Sarabia a ajusté le gardien barcelonais d'un ciseau imparable (58e), l'attaquant blaugrana Malcom a confirmé sa méforme avec un tir non cadré alors qu'il venait de dribbler le portier andalou (41e).



Quant au Brésilien Philippe Coutinho, il semble aussi dans le doute. Et c'est lui qui a perdu un ballon crucial sur le deuxième but (76e), inscrit par l'irrésistible Ben Yedder.



L'attaquant international français, auteur d'un festival dans la surface adverse (36e) puis d'une frappe brûlante sortie par le gardien (44e), a fini par être récompensé en se jetant pour reprendre un centre-tir au deuxième poteau (58e).



Au passage, Ben Yedder a montré beaucoup de coeur en révélant, sous son maillot, un hommage adressé à l'Argentin Emiliano Sala, disparu lundi soir alors qu'il survolait la Manche à bord d'un avion. "Pour mon frère, courage. E. Sala", pouvait-on lire en espagnol.