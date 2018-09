Espagne: Benzema et le Real se régalent contre Leganés (4-1)

Avec un doublé de l'intenable Karim Benzema, le Real Madrid a dominé Leganés 4-1 samedi pour la 3e journée du Championnat d'Espagne, prenant seul les commandes du classement tout en reléguant à cinq longueurs son voisin l'Atlético, battu à Vigo (2-0).



Dans un match maîtrisé au stade Santiago-Bernabeu, Gareth Bale a ouvert le score d'une reprise en demi-volée mal repoussée par le gardien (17e) avant l'égalisation de Guido Carrillo sur un penalty concédé par Casemiro (24e), soit le premier but encaissé par le nouveau gardien merengue Thibaut Courtois.



Mais Benzema a remis le Real devant avec l'aide de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR): sa tête piquée avait été refusée pour une poussette préalable mais l'arbitre central, après avoir visionné les images en bord de terrain, a finalement décidé d'accorder le but (48e). Puis Benzema a doublé la mise d'un tir croisé (61e), avant un penalty transformé par Sergio Ramos (66e).



Au classement, le Real (1er, 9 pts) réussit un carton plein et ne peut être rejoint que par le FC Barcelone (3e, 6 pts), opposé dimanche au promu Huesca. Le Celta Vigo est provisoirement deuxième (7 pts), tandis que l'Atlético (4 pts) pointe déjà à cinq points de la première place, un gouffre.



Résultats de la 3e journée du Championnat d'Espagne de football:



vendredi



Getafe - Valladolid 0 - 0



Villarreal - Gérone 0 - 1



Eibar - Real Sociedad 2 - 1



samedi



Celta Vigo - Atlético Madrid 2 - 0



Real Madrid - Leganés 4 - 1



dimanche



(12h00) Levante - Valence CF



(16h15) Alavés - Espanyol Barcelone



(18h30) FC Barcelone - SD Huesca



(20h45) Betis Séville - FC Séville

reporté (date à déterminer)



Rayo Vallecano - Athletic Bilbao*