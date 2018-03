Espagne/28e journée: un doublé de Ronaldo dépanne le Real à Eibar (2-1)

Le Real, pris à la gorge par un adversaire intense et généreux, avait réussi à ouvrir le score contre le cours du jeu grâce à un bel enchaînement de Ronaldo (34e). Mais Ivan Ramis a égalisé sur corner (50e) et on s'acheminait vers un nul lorsque Ronaldo a surgi pour marquer le deuxième but d'une tête puissante en pleine course (84e).



Au classement, l'équipe de Zinédine Zidane (3e, 57 pts) est revenue provisoirement à douze longueurs du leader Barcelone (1er, 69 pts), en déplacement samedi soir à Malaga. Surtout, les Madrilènes ont repoussé à quatre unités Valence (4e, 53 pts), opposé à Séville dans l'après-midi.



Atlasinfo avec afp