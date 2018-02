Espagne/25e journée: le Barça associe Coutinho et Dembélé, une première

Le FC Barcelone a choisi de titulariser ensemble pour la première fois ses deux onéreuses recrues Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, samedi en Championnat d'Espagne contre Gérone, soit environ 300 millions d'euros associés sur la pelouse du Camp Nou.



Pénalisés par des blessures, le Brésilien Coutinho, arrivé de Liverpool en janvier pour 160 M EUR bonus compris, et le Français Dembélé, transféré de Dortmund en août pour 147 M EUR bonus compris, n'avaient encore jamais été alignés ensemble.



L'entraîneur Ernesto Valverde en a profité pour ébaucher une équipe très offensive pour affronter Gérone, avec un 4-4-2 au service du duo d'attaquants Lionel Messi-Luis Suarez. Dans ce schéma, Coutinho et Dembélé devaient en principe occuper les ailes, avec Sergio Busquets et Ivan Rakitic en double pivot dans l'entrejeu.



En défense, le Français Samuel Umtiti a été associé à Gerard Piqué en charnière centrale, avec le Portugais Nelson Semedo et l'Espagnol Jordi Alba sur les ailes.







L'équipe du FC Barcelone contre Gérone:



Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Dembélé, Rakitic, Busquets, Coutinho - Messi, Luis Suarez.



Entraîneur: Ernesto Valverde



afp