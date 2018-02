Espagne/24e journée: le Real renversant, Gameiro débloque l'Atlético

Lors de cette 24e journée de Liga, le Real a connu un gros trou d'air après l'ouverture du score de Marco Asensio (11e) et la sortie sur blessure de Marcelo (cuisse, 30e). Le temps pour le Betis Séville de mener 2-1 au stade Benito-Villamarin grâce à Aïssa Mandi (33e) et Nacho contre son camp (37e).



Mais l'équipe de Zinédine Zidane s'est réveillée en seconde période avec une tête de son capitaine Sergio Ramos (50e), un deuxième but d'Asensio (59e) et un joli but de la star Cristiano Ronaldo (65e), déjà double buteur mercredi en Ligue des champions face au PSG (3-1). Sergio Leon a entretenu le suspense en fin de match (85e) avant que Karim Benzema ne plie l'affaire (90e+2).



"Cela montre que nous avons du caractère", a savouré Zidane. "C'était un match qui allait d'un but à l'autre, un peu fou, mais j'aime ça. Je ne veux pas retenir les trois buts encaissés mais plutôt les cinq buts marqués."



Au classement, la "Maison blanche" est quatrième (45 pts) et elle peut envisager de remonter sur le podium en doublant Valence (3e, 46 pts): ce sera le cas si l'équipe merengue fait au moins match nul mercredi en match en retard contre Leganés.



En tête, le Barça (1er, 62 pts) reste sous la menace de l'Atlético (2e, 55 pts), requinqué dimanche par l'entrée en jeu de Gameiro, buteur et passeur. Et dire que les deux premiers de Liga s'affronteront dans deux semaines au Camp Nou dans un choc pour le titre... (afp)