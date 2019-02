Espagne/22e j.: le Real rattrape Barça et Atlético, qui sont prévenus

Seul club parmi les quatre premiers de Liga à avoir gagné lors de la 22e journée, le Real (3e, 42 pts) a réussi un joli coup: réduire l'écart avec le Barça (1er, 50 pts), freiné samedi par Valence (2-2), et revenir à portée de l'"Atleti" (2e, 44 pts) qui recevra le club merengue le week-end prochain.



Ce nouveau succès d'un Real revigoré porte la marque de Benzema (30e minute), auteur de son sixième but en quatre matches officiels, le dixième cette saison en Liga et le 18e toutes compétitions confondues. La pépite brésilienne Vinicius, très complice avec le Français, a ensuite alourdi le score (80e), avant une tête plongeante de Mariano (90e+1).



Et la semaine s'annonce électrique en Espagne puisque la "Maison blanche" fera face tour à tour à ses deux plus grands rivaux, d'abord en demi-finale de Coupe du Roi au Camp Nou, ensuite au Metropolitano pour la 23e journée de Liga. Suivra dans la foulée un huitième de finale aller de Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, soit un enchaînement de sommets pour l'équipe de Santiago Solari!



"Nous allons lutter sur tous les plans", a promis le technicien argentin en conférence de presse. "Ce soir, on a vu notre faim de réduire l'écart et nous y sommes parvenus."



Au vu de la prestation très sérieuse de ce Real, les supporters merengues peuvent espérer un autre visage que celui montré en octobre lors de la gifle reçue en Liga au Camp Nou (5-1), qui avait précipité la nomination de Solari.