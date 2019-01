Espagne (21e journée): le Real Madrid bat l'Espanyol (4-2)

Au stade de Cornella El-Prat, Benzema a inscrit ses 8e et 9e buts de la saison en Liga (3e, 45e), se montrant également décisif sur un autre but signé du revenant Gareth Bale (67e), de retour de blessure.



Le capitaine merengue Sergio Ramos a marqué de la tête (15e) avant de sortir en raison d'un coup reçu sur un genou, et Varane l'a rejoint précocement au vestiaire pour une faute sur un adversaire qui filait au but (72e). Côté Espanyol, les buts ont été inscrits par Leo Baptistao (25e) et Roberto Rosales (81e).



Au classement, le Real Madrid (3e, 39 pts) remonte sur le podium, dont l'avait provisoirement délogé Séville (4e, 36 pts). L'équipe de Santiago Solari reste à dix longueurs du leader Barcelone (1er, 49 pts), qui a battu son voisin Gérone 2-0 dimanche dans le derby catalan.