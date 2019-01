Espagne/19e journée: Ceballos sauve le Real face au Betis (2-1)

Un coup franc providentiel de Dani Ceballos a permis au Real Madrid de s'imposer dans la douleur face au Betis Séville (2-1) pour remonter à la quatrième place du Championnat d'Espagne, dimanche pour la 19e journée, allégeant la pression autour de l'entraîneur Santiago Solari.



Privé de Gareth Bale, Toni Kroos ou Thibaut Courtois au stade Benito-Villamarin, le Real a aussi perdu Karim Benzema, blessé à l'auriculaire de la main droite (45e+1) et remplacé à la pause.



Et alors que Sergio Canales avait égalisé (67e) avec l'aide de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) après l'ouverture du score de Luka Modric (13e), Ceballos a pris ses responsabilités face à son ancien club, sur un coup franc parfaitement enroulé (88e).



Au classement, le Real (4e, 33 pts) double le Deportivo Alavés (5e, 32 pts) et achève la phase aller de la Liga à dix longueurs du leader Barcelone (1er, 43 pts) mais parmi les quatre premières places qualificatives pour la Ligue des champions.