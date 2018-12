Espagne/15e journée: le Barça de Messi surclasse l'Espanyol (4-0)

Au stade de Cornella-El Prat, Messi a expédié deux coups francs somptueux dans les deux lucarnes adverses (17e, 65e) pour rejoindre l'Uruguayen Cristhian Stuani en tête du classement des buteurs (11 buts). Le "Roi Leo" a aussi offert un caviar à Dembélé, buteur d'un tir enroulé splendide (26e) et passeur décisif pour Luis Suarez (45e).



Avec ce net succès, le Barça (1er, 31 pts) conserve la première place en solitaire et creuse l'écart sur Séville (2e, 28 pts), rejoint in extremis par Valence.



L'Atlético Madrid (3e, 28 pts), vainqueur 3-0 d'Alavés (4e, 24 pts), complète le podium, devant le Real Madrid (5e, 23 pts), en déplacement dimanche à Huesca.