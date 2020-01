Escalade des tensions dans le Golfe : Macron s'entretient avec le président irakien et le prince d’Abou Dhabi

Le Président français Emmanuel Macron s’est entretenu, samedi, avec le Président irakien Bahram Saleh, ainsi qu’avec le prince-héritier d’Abou Dhabi, Mohamed bin Zayed, de la situation dans la région du Golfe marquée par une escalade des tensions après la mort, dans un raid américain en Irak, du général iranien Qassem Soleimani, a indiqué l'Elysée.



"Face à l'accroissement des tensions", le président "a rappelé, lors de son entretien téléphonique avec son homologue irakien, son attachement à la sécurité et à la souveraineté de l'Irak", a indiqué l'Elysée dans un communiqué.



"Les deux présidents sont convenus de rester en contact étroit pour éviter une aggravation supplémentaire des tensions et agir pour la stabilité de l'Irak et de la région dans son ensemble", a-t-on poursuivi de même source.



Le Président français a également souligné « la priorité que constitue la lutte contre Daech au travers de l’action de la Coalition internationale, qui intervient en Irak dans le plein respect de la souveraineté de ce pays et en appui à ses forces de sécurité ».



Le chef de l’Etat français s’est également entretenu par téléphone avec le prince-héritier d’Abou Dhabi, Mohamed bin Zayed.



« Ils ont partagé leur préoccupation concernant la situation en Irak et sont convenus d’agir ensemble auprès de toutes les parties prenantes pour éviter une escalade dangereuse des tensions dans la région », indique la même source.



Ils ont par ailleurs évoqué les derniers développements de la crise libyenne et exprimé leur détermination à agir d’une part dans le cadre des Nations unies, avec le concours des partenaires internationaux, afin qu’un cessez-le-feu soit établi et que le dialogue reprenne pour réunifier les institutions et restaurer l’unité de la Libye ; et d’autre part afin que les négociations interlibyennes reprennent dans les meilleurs délais », souligne l’Elysée.