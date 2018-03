Eruptions explosives d'un volcan dans le sud du Japon

Plusieurs issantes éruptions explosives d'un volcan situé dans le sud du Japon ont projeté une importante quantité de cendres mercredi, tandis que les autorités demandaient à la population de ne pas s'approcher de la montagne.



"Le panache a atteint la hauteur de 3.000 mètres pour la première fois depuis le 3 avril 2011", après une série de 29 éruptions du volcan Shinmoedake, a indiqué l'agence japonaise de météorologie dans un communiqué.



Le volcan, apparu en 1967 dans l'épisode de la saga James Bond "On ne vit que deux fois", s'est réveillé jeudi dernier.



Mais depuis mardi, il produit des éruptions dites explosives, marquées notamment par l'émission de fragments de lave dans l'atmosphère.



Des images filmées par l'agence de météorologie montrent de la lave et une épaisse fumée noire sortant du volcan aux environ de minuit mercredi.



Aucun blessé du fait de cette éruption n'a été signalé.



Le Japon qui comprend de nombreux volcans en activité, se situe sur la "ceinture de feu du Pacifique", une vaste zone qui concentre l'essentiel des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de la planète.



En janvier, l'éruption d'un volcan près d'une station de ski très populaire au nord-ouest de Tokyo a causé la mort d'un soldat des Forces d'autodéfense, le nom de l'armée japonaise, et fait de nombreux blessés.



Le 27 septembre 2014, l'éruption surprise du Mont Otake, dans la préfecture de Nagano (centre), avait été la plus meurtrière depuis près de 90 ans. Une soixantaine de personnes étaient mortes dans cette zone prisée des randonneurs et connue pour ses spectaculaires couleurs d'automne. (afp)