Eric Zemmour à Perpignan lundi aux côtés de Louis Aliot

Le polémiste Eric Zemmour tiendra lundi une conférence à Perpignan qui sera présentée par le député Rassemblement national (RN) Louis Aliot, candidat aux élections municipales dans cette ville, a-t-on appris vendredi auprès de l'élu.



"Ce n'est pas un soutien officiel, c'est un geste d'amitié", a affirmé à l'AFP l'élu des Pyrénées-Orientales.



Louis Aliot présentera l'essayiste qui vient d'être définitivement condamné à 3.000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse après des propos anti-musulmans tenus en 2016, et transmettra les questions de la salle.



L'écrivain a indiqué à l'AFP qu'il "ne soutenait personne pour les municipales" et qu'il "honorait simplement une promesse" faite à Louis Aliot "d'aller présenter (son) livre +Le destin françai+" à Perpignan. La conférence était initialement prévue en juillet mais n'a pas pu se faire à cette date, selon lui.



Le député affirme partager avec M. Zemmour son "idée gaullienne de la France, grandeur, indépendance, identité, souveraineté française". L'essayiste, partisan d'une "union des droites" (droite de LR et extrême droite), s'exprimera aussi à la "convention de la droite" fin septembre organisée par les proches de l'ancienne députée RN Marion Maréchal.



M. Aliot, dont le parti défend l'idée d'une "union nationale" au-delà du clivage droite-gauche, estime que c'est "au niveau local qu'est la véritable union. En dehors des partis et à la base".



Lui-même se présente à la mairie de Perpignan sans étiquette RN pour favoriser un "rassemblement local".